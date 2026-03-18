Самое заметное подорожание продуктов в Одессе произошло на три популярных товара.

Первые недели марта подтвердили тенденцию, которая уже несколько месяцев влияет на семейные бюджеты украинцев, а именно подорожание продуктов в Одессе, пишет Politeka.net.

Мы провели мониторинг на сайте Минфина и выяснили, что выросло в стоимости больше всего.

Продукты питания показывают системный рост ценников. Наиболее заметное подорожание продуктов в Одессе произошло на свинину, молочные продукты и фрукты.

Свинина грудинка: ценыники растут

Средняя стоимость грудной свинины в марте составляет 212,23 грн за килограмм. В феврале средняя стоимость была 210,69, что значит маленький, но ощутимый рост.

Цены по супермаркетам значительно разнятся. Дешевую свинину предлагает Metro — 202,80, Auchan — 204,90, а самое дорогое — Megamarket за 229. Разница между крайними предложениями достигает 26 гривен, что для регулярно покупающих мясо превращается в ощутимую переплату.

Кефир Селянськый 2,5%: молочная продукция дорожает

Средняя цена кефира в марте составляет 69,85 грн. за 950 мл. В феврале она была на уровне 62,36. Рост составил более 7 гривен.

Разница между магазинами значительна: Auchan предлагает кефир за 58,50, Novus – 64,99, Megamarket – 69,40, а Metro установил самую дорогую – 86,50. Даже среди молочных продуктов экономия зависит от выбранной торговой сети.

Бананы: фрукты прибавляют в стоимости

Даже популярные фрукты постепенно прибавляют к расходам украинских семей. Средняя цена бананов в марте составляет 73,30 грн за килограмм, в то время как в феврале была 69,17. Самые дешевые бананы сейчас у Metro – 69,50, Novus предлагает их за 70,89, Auchan – 72,90, а Megamarket удерживает самую дорогую позицию – 79,90.

