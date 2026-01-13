Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області спрямована на зниження фінансового тиску та збереження стабільності у громадах.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області стартувала в межах нового соціального проєкту, повідомляє Politeka.

Ініціатива спрямована на підтримку людей, житло яких зазнало пошкоджень через війну, а також на поліпшення якості життя літніх та вразливих громадян.

Проєкт «Житло для вразливих домогосподарств в Україні ІV» надає малий та середній ремонт будинків і квартир. Роботи включають відновлення або заміну конструкцій, таких як вікна, двері, покрівля, стіни та стелі, за умови, що житло залишається безпечним і придатним для проживання.

Отримати допомогу можуть мешканці Харкова та Ізюму, які підходять під такі категорії вразливості: особи з інвалідністю, важко хворі, люди поважного віку 60+, самотні батьки або опікуни, багатодітні родини, вагітні жінки та матері з дітьми до трьох років.

Заявникам необхідно надати документ, що посвідчує особу, ІПН, підтвердження вразливості, документи на право власності та довідки про доходи або втрату заробітку. У разі відсутності повного пакету документів, соціальні працівники оцінюють ситуацію індивідуально та допомагають оформити допомогу.

Важливо: програма не охоплює важкі конструктивні пошкодження будинків. Для отримання детальної інформації працює гаряча лінія: 0-800-336-734.

Окремим напрямом реалізується проєкт «Підвищення якості життя людей у Харкові шляхом надання послуг по догляду вдома». Він призначений для самотніх осіб похилого віку, немічних, невиліковно хворих та вимушено переселених громадян, які потребують постійної або тимчасової сторонньої підтримки.

Фахівці надають догляд за тілом хворих та немічних, ведення домашнього господарства, консультації та навчання родичів основам догляду, а також забезпечують реабілітаційним обладнанням. У спектр послуг входить спостереження за станом здоров’я — вимірювання цукру та тиску, обробка ран, догляд за очима та пролежнями.

Соціально незахищені мешканці отримують доступ до медобладнання: ходунки та ролери, протипролежневі матраци, милиці, туалетні приліжкові стільці, сходи у ванну, ванночки для миття голови, інвалідні візки, дитячі ходунки та милиці.

Проєкт реалізується за фінансової підтримки Анастасії Шкільник та Джима Кінгама (фонд КНЕБА), що дозволяє охопити найбільш вразливих громадян та забезпечити комплексну підтримку на всіх етапах.

