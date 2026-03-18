В 2026 году завершение отопительного сезона в Харькове будет происходить постепенно.

Решение о завершении отопительного сезона в Харькове принимается на местах и ​​зависит от погодных условий, пишет Politeka.net.

На данный момент точная дата завершения отопительного сезона в Харькове в 2026 году еще не определена. Такое решение принимается на местном уровне и зависит прежде всего от погодных условий.

Обычно подачу тепла прекращают после того, как среднесуточная температура воздуха в течение трех суток превышает +8 °C. В то же время реальные сроки могут изменяться из-за технического состояния энергетической инфраструктуры или других рисков.

Если погода остается прохладной, отопление в домах может оставить на более длительный период. В то же время в случае аварийных ситуаций или технических проблем возможны и более ранние частичные отключения.

В прошлом году завершение отопительного сезона в Харькове и области определялось в соответствии с распоряжением №243, которое подписал начальник областной военной администрации Олег Синегубов. Документ предусматривал, что решение принимается с учетом климатических условий, строительных норм, правил эксплуатации тепловых установок и сетей, а также государственных санитарных требований.

При этом отопление не выключалось раньше, чем среднесуточная температура воздуха в течение трех дней подряд превышала отметку +8 °C. Такой подход позволяет местным властям и общинам самостоятельно определять оптимальное время завершения отопительного сезона.

По всей вероятности, и в 2026 году отключение тепла в Харькове будет происходить постепенно, ориентируясь на погодные условия и технические возможности системы теплоснабжения, как это было и в прошлом году.

Как сообщала Politeka, Завершение отопительного сезона в Харькове: когда ждать отключения батарей в 2026 году.