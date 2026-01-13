Бесплатное жилье для ВПЛ во Львовской области позволяет переселенцам проживать до 12 месяцев в специально оборудованных помещениях, сообщает Politeka.
Программа реализуется при поддержке Министерства социальной политики, семьи и единства Украины и ориентирована на людей, которые после медицинского или досмотрового сопровождения нуждаются в дополнительной помощи в повседневной жизни.
Жилье предоставляется бесплатно за государственный счет. Квартиры и комнаты оснащены базовыми удобствами, позволяющими самостоятельно готовить еду, вести хозяйство и поддерживать порядок.
Программа предусматривает сопровождение в развитии социальных навыков и решении бытовых и жизненных проблем. Специалисты работают вне зависимости от формы собственности помещений, обеспечивая комплексную поддержку для всех участников.
Физические и юридические лица, готовые предоставить жилье, должны быть внесены в Реестр поставщиков и получателей социальных услуг, отвечать критериям Кабмина и обеспечивать пригодные для проживания квартиры или дома.
Бесплатное жилье для ВПЛ во Львовской области направлено не только на временное размещение. Целью проекта является восстановление безопасности, самостоятельности и стабильности для людей, которые покинули собственный дом из-за войны войны.
Для получения услуги необходимо предоставить паспорт, идентификационный код и справку ВПЛ. Консультации и пособия по оформлению документов доступны в органах социальной защиты.
Проект обеспечивает комфорт, социальную поддержку и стабильность переселенцам, помогая адаптироваться в новом регионе и чувствовать себя уверенно в сложных обстоятельствах.
