График движения транспорта во Львове на Новый год будет действовать несколько дней, затем пассажирские перевозки вернутся к обычному расписанию.

График движения транспорта во Львове на Новый год будет действовать несколько дней, однако следует знать, к каким изменениям следует быть готовыми, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе городского совета.

По сообщению департамента местной мобильности и уличной инфраструктуры Львовского городского совета, в связи с новогодними праздниками и ожидаемым уменьшением пассажиропотока, 1 и 2 января работа городского общественного транспорта будет организована по графику выходного дня.

Отмечается, что такое решение связано с тем, что большинство частных предприятий в эти дни не будут работать или будут сокращены режим работы.

Согласно графику движения транспорта во Львове на Новый год будут по-новому курсировать городские автобусы, трамваи и троллейбусы. Местные власти подчеркивают, что изменения носят временный характер и касаются исключительно праздничных дней, после чего пассажирские перевозки вернутся в привычный режим работы.

В местном управлении также уточнили, что троллейбусный маршрут №27 в течение 1 и 2 января будет работать без изменений и будет курсировать по своему стандартному расписанию. Пассажирам рекомендуют заранее планировать поездки и учитывать праздничный график движения общественного транспорта.

«В настоящее время в городе есть меньший пассажиропоток, поэтому общественный транспорт будет работать по расписанию выходного дня. Автобусы, трамваи и троллейбусы будут курсировать с большими интервалами, в то время как первые и последние рейсы будут сохранены. Просим пассажиров учесть это при планировании своих поездок», — отметил директор департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры ЛГС Олег Забарило.



