Безкоштовне житло для ВПО у Львіській області дозволяє переселенцям проживати до 12 місяців у спеціально обладнаних приміщеннях, повідомляє Politeka.

Програма реалізується за підтримки Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України і орієнтована на людей, які після медичного або доглядового супроводу потребують додаткової допомоги у повсякденному житті.

Житло надається безкоштовно за державний рахунок. Квартири та кімнати оснащені базовими зручностями, що дозволяє самостійно готувати їжу, вести господарство та підтримувати порядок.

Програма передбачає супровід у розвитку соціальних навичок та вирішенні побутових і життєвих труднощів. Фахівці працюють незалежно від форми власності приміщень, забезпечуючи комплексну підтримку для всіх учасників.

Фізичні та юридичні особи, готові надати житло, мають бути внесені до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг, відповідати критеріям Кабміну і забезпечувати придатні для проживання квартири або будинки.

Безкоштовне житло для ВПО у Львіській області спрямоване не лише на тимчасове розміщення. Мета проєкту — відновлення безпеки, самостійності та стабільності для людей, які залишили власний дім через війну.

Для отримання послуги необхідно надати паспорт, ідентифікаційний код та довідку ВПО. Консультації і допомога з оформленням документів доступні у органах соціального захисту.

Проєкт забезпечує комфорт, соціальну підтримку та стабільність переселенцям, допомагаючи адаптуватися у новому регіоні та відчувати себе впевнено навіть у складних обставинах.

