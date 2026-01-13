Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области вступило в силу с 1 января 2026, сообщает Politeka.

Решение принял Ставищенский поссовет относительно централизованного водоснабжения и водоотведения на территории общины.

Новые ставки сформированы на основе экономических расчетов местного ЖКУ, учитывая затраты на электроэнергию, обслуживание оборудования и зарплаты работников. Это обеспечивает бесперебойную работу инженерных сетей в течение года.

Для населения установлены следующие тарифы: подача воды – 30,54 грн за кубометр без НДС и 36,65 грн с налогом; отвод стоков - 36,21 грн без НДС и 43,45 грн с НДС. Коммунальное предприятие должно своевременно информировать людей через официальные ресурсы.

Контроль за исполнением решения возложен на заместителя поселкового головы. В ЖКУ отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области отражает реальные расходы и гарантирует стабильную работу водопроводов и канализационных систем.

Следует также отметить, что местные власти советуют жителям внимательно следить за обновлениями, планировать семейный бюджет и своевременно оплачивать счета, чтобы избежать задолженности и обеспечить непрерывное использование услуг. Для социально уязвимых категорий предусмотрены льготы и государственная поддержка, что уменьшает финансовое давление на домохозяйства.

Гражданам также рекомендуют учитывать новые тарифы при ежемесячном планировании расходов, чтобы избежать непредвиденных трудностей и сохранить стабильный доступ к водоснабжению и канализации.

