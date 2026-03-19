Графики отключения света в Одесской области на 20 марта связаны с проведением профилактических работ на электросетях, сообщает Politeka.net.
О возможных ограничениях предупредили несколько территориальных общин региона.
Жителям рекомендуют заранее просмотреть обновленные графики отключений света в Одесской области на 20 марта, чтобы учесть возможные перебои с электроснабжением и заранее спланировать свои дела. Особенно это важно для тех, кто работает или проводит важные дела на дому, а также для организаций и предприятий, нуждающихся в постоянном электроснабжении.
Плановые отключения будут касаться только отдельных населенных пунктов и улиц, поэтому жителям следует проверять конкретные адреса, где будет временно отсутствовать электроснабжение.
В целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, АО «ДТЭК Одесские электросети» будет проводить профилактические работы. В связи с выполнением данных работ будет отключение электроэнергии с 12:00 до 18:00 в таких населенных пунктах:
- в селе Качуровка, улицы Центральная, Новоселов, Зеленая;
- в селе Федоровка, улицы Тумачевская, Школьная;
- в селе Большая Кондратовка;
- в селе Петровка;
- в селе Новый Мир;
- в селе Вишневое, улицы Победы, Центральная;
- в селе Ставки;
- в селе Оброчное;
- в деревне Вестерничаны.
Также известно, что в связи с выполнением профилактических и плановых работ планируется временное отключение электроэнергии в Веселе. Они будут действовать 20.03.2026 с 08:00 до 19:00. Обесточенными останутся все адреса населенного пункта.
