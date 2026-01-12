Подорожание проезда в Одесской области уже вызвало обсуждение местных жителей.

Подорожание проезда в Одесской области вступило в силу 10 января, сообщает Politeka.

По информации диспетчеров, изменения затронули маршрут №560 «Белгород-Днестровский — Одесса», которым ежедневно пользуются сотни жителей города и близлежащих населенных пунктов.

С 10 января билет на этот маршрут обойдется в 200 гривен вместо 160, что означает увеличение стоимости на 40 гривен. Пассажиры отмечают, что повышенный тариф заметно отразится на их ежемесячных расходах.

Удорожание проезда в Одесской области уже вызвало обсуждение среди местных жителей, опасающихся, что транспортные расходы значительно возрастут.

Представители перевозчика объясняют, что изменение тарифа связано с ростом расходов на топливо, обслуживанием автобусов и необходимостью поддерживать безопасную и своевременную работу маршрута.

Отправления из Белгорода-Днестровского осуществляются в 05:20, 06:00, 06:40, 07:20, 08:00, 08:40, 09:20, 10:00, 10:40, 11:20, 12:00, 13:0 16:00, 16:50 и 18:00. Обратные рейсы из Одессы (АС Старосенная) курсируют в 07:30, 08:30, 09:20, 09:50, 10:30, 11:10, 11:50, 12:30, 13:10, 13:50, 14:30, 1 18:00, 19:00 и 20:00.

Перевозчики отмечают, что расписание может корректироваться, поэтому пассажирам советуют уточнять информацию непосредственно у диспетчеров.

В то же время в самом областном центре продолжают расширять сеть социальных автобусов. Новое безвозмездное направление «просп. Свободы - ул. Архитекторская» дублирует трамвайный маршрут №27 и обеспечивает удобное сообщение для жителей разных районов города, что особенно важно при перебоях с электроснабжением.

