Подорожчання проїзду в Одеській області набрало чинності з 10 січня, повідомляє Politeka.

За інформацією диспетчерів, зміни торкнлися маршруту №560 «Білгород-Дністровський — Одеса», яким щодня користуються сотні мешканців міста та прилеглих населених пунктів.

Від 10 січня квиток на цей маршрут коштуватиме 200 гривень замість 160, що означає збільшення вартості на 40 гривень. Пасажири зазначають, що підвищений тариф помітно вплине на їхні щомісячні витрати.

Подорожчання проїзду в Одеській області вже викликало обговорення серед місцевих жителів, які побоюються, що транспортні витрати значно зростуть.

Представники перевізника пояснюють, що зміна тарифу пов’язана з ростом витрат на паливо, обслуговування автобусів та необхідністю підтримувати безпечну і своєчасну роботу маршруту.

Відправлення з Білгорода-Дністровського здійснюються о 05:20, 06:00, 06:40, 07:20, 08:00, 08:40, 09:20, 10:00, 10:40, 11:20, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:50 та 18:00. Зворотні рейси з Одеси (АС Старосінна) курсують о 07:30, 08:30, 09:20, 09:50, 10:30, 11:10, 11:50, 12:30, 13:10, 13:50, 14:30, 15:10, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 та 20:00.

Перевізники наголошують, що розклад може коригуватися, тому пасажирам радять уточнювати інформацію безпосередньо у диспетчерів.

Водночас у самому обласному центрі продовжують розширювати мережу соціальних автобусів. Новий безоплатний напрям «просп. Свободи — вул. Архітекторська» дублює трамвайний маршрут №27 та забезпечує зручне сполучення для жителів різних районів міста, що особливо важливо під час перебоїв з електропостачанням.

