В связи с профилактическими работами в электросетях в Одесской области 13 и 14 января 2026 года будут действовать дополнительные графики отключения света.

АО "ДТЭК Одесские электросети" предупреждает о новых локальных графиках отключения света в области на 13 и 14 января 2026 года, сообщает Politeka.

Эти обесточения будут действовать дополнительно к стабилизационным и будут применяться в отдельных населенных пунктах во время проведения профилактических работ в электросетях региона.

По данным ДТЭК, во вторник, 13 января, дополнительные графики отключения света будут действовать, в частности, в таких населенных пунктах Одесской области:

Беляевка , частично Мирное (дома по ул. Новоселов, Солнечная, Центральная) – с 8:00 до 17:00;

, частично (дома по ул. Новоселов, Солнечная, Центральная) – с 8:00 до 17:00; Маяки, Черная (ул. Леси Украинки, Молодежная, Зеленая, Садовая, Солнечная, Ивана Франко, Тараса Шевченко) – с 8:00 до 19:00;

(ул. Леси Украинки, Молодежная, Зеленая, Садовая, Солнечная, Ивана Франко, Тараса Шевченко) – с 8:00 до 19:00; Косы, Косы-Слободка, Любомирка, Алексеевка, Глубочек – с 8:00 до 18:00;

– с 8:00 до 18:00; Павловка – с 8:00 до 17:00.

В среду, 14 января 2026, плановые обесточения в Одесской области продолжатся, пишет Politeka. В частности, с 8:00 до 17:00 графики отключения света будут действовать в пределах Ясковской территориальной общины. Там без электроэнергии временно останутся жители села Троицкое, проживающие на улицах Гоголя, Заречная, Уютная, Малая, Мелиоративная, Мира, Моисеева, Победы, Радостная, Степная, Тихая.

Также в среду ограничения электроснабжения будут действовать на территории Куяльницкого общества: с 8 до 18 часов – в селах Нестоита, Гонората, Мурована (ул. Центральная, Горького), Затишье (Степная), а с 8 до 19 – с. Гертопы, Бочмановка, Чубовка.

