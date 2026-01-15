В начале 2026 года подорожание продуктов в Харьковской области стало одной из заметных тенденций на рынках.

Подорожание продуктов в Харьковской области наблюдается на плодоовощных площадках после праздничного периода, сообщает Politeka.

Активность продавцов и покупателей еще не полностью вернулась к привычному уровню, однако уже вторую неделю января показала оживление рынка.

По данным обзора EastFruit, именно этот период стал точкой, когда начали формироваться новые ценовые ориентиры и изменяться спрос на основные позиции.

Самой популярной позицией снова стала белокочанная капуста. Ее предложение уменьшилось вместе с другими борщовыми овощами, что усилило интерес покупателей.

Меньше, чем в конце 2025 года, было количество пекинской капусты, традиционно пользующейся стабильным спросом в зимний сезон.

На рынке хорошо продавали брокколи и редьку, а синяя капуста из Украины и Узбекистана вошла в число лидеров покупателей. Цветная капуста и красный лук также сохраняли активные темпы продаж.

Покупатели чаще всего искали яблоки, морковь и лук. Поставщики картофеля, свеклы и капусты тоже ощущали рост спроса, поскольку эти товары остаются базовыми для ежедневного потребления.

В начале года подорожание продуктов в Харьковской области стало особенно заметным в сегменте овощей. Меньшее количество продукции среднего качества повлекло за собой повышение цен на белокочанную капусту и лук.

Тепличные овощи также выросли в цене из-за сезонных факторов и роста спроса. Больше приходится платить и за брокколи, цветную и пекинскую капусту, а также редис и зелень.

Так что подорожание продуктов в Харьковской области стало результатом снижения предложения отдельных товаров, сезонных колебаний и изменения спроса.

