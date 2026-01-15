На початку 2026 року подорожчання продуктів у Харківській області стало однією з помітних тенденцій на ринках.

Подорожчання продуктів у Харківській області спостерігається на плодоовочевих майданчиках України після святкового періоду, повідомляє Politeka.

Активність продавців і покупців ще не повністю повернулася до звичного рівня, однак уже другий тиждень січня показав пожвавлення ринку.

За даними огляду EastFruit, саме цей період став точкою, коли почали формуватися нові цінові орієнтири та змінюватися попит на основні позиції.

Найпопулярнішою позицією знову стала білокачанна капуста. Її пропозиція зменшилася разом з іншими борщовими овочами, що посилило інтерес покупців.

Меншою, ніж наприкінці 2025 року, була кількість пекінської капусти, яка традиційно має стабільний попит у зимовий сезон.

На ринку добре продавали броколі та редьку, а синя капуста з України та Узбекистану увійшла до числа лідерів серед покупців. Цвітна капуста і червона цибуля також зберігали активні темпи продажів.

Покупці найчастіше шукали яблука, моркву та цибулю. Постачальники картоплі, буряків і капусти теж відчували зростання попиту, оскільки ці товари залишаються базовими для щоденного споживання.

На початку року подорожчання продуктів у Харківській області стало особливо помітним у сегменті овочів. Менша кількість продукції середньої якості спричинила підвищення цін на білокачанну капусту та цибулю.

Тепличні овочі також виросли у ціні через сезонні фактори та зростання попиту. Більше доводиться платити й за броколі, цвітну та пекінську капусту, а також редиску та зелень.

Тож, подорожчання продуктів у Харківській області стало результатом зниження пропозиції окремих товарів, сезонних коливань та зміни попиту.

