Дефицит продуктов в Харьковской области может носить локальный характер из-за более низкого урожая подсолнечника и высоких производственных затрат.

Дефицит продуктов в Харьковской области становится заметным на рынке товаров ежедневного потребления, в частности, в сегменте подсолнечного масла, сообщает Politeka.net.

Покупатели все чаще фиксируют изменение цен в торговых сетях.

Специалисты объясняют ситуацию уменьшением объемов переработки семян, а также удорожанием логистики и энергоресурсов. Именно эти факторы напрямую влияют на формирование стоимости в розничной продаже.

Аналитики отмечают, что рост происходит постепенно и без резких скачков. Масло ориентировано на экспорт, поэтому внутренний рынок зависит от мировых котировок и общей финансовой динамики.

Дополнительное давление создают валютные колебания, расходы по перевозке и перебои с электроснабжением. Это увеличивает себестоимость производства и отражается на конечных ценниках.

По оценкам экспертов, при дальнейшем росте курса доллара литр продукции может стоить около 100 гривен. В то же время резкого скачка не прогнозируют, поскольку производители учитывают покупательские возможности населения.

Во Всеукраинском аграрном совете отмечают, что общенациональной нехватки не ожидается, ведь внутренние потребности покрываются сырьем. В то же время дефицит продуктов в Харьковской области может носить локальный характер из-за более низкого урожая подсолнечника и высоких производственных затрат.

Эксперты советуют потребителям внимательно следить за предложениями, сравнивать цены в разных магазинах и пользоваться акционными условиями, чтобы снизить нагрузку на бюджет.

Кроме того, в Харьковской области также есть возможность получить гуманитарную помощь.

Источник: Новости.LIVE.

Последние новости Украины:

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области: ПФУ предоставляет выплаты на питание, кому доступны.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области: украинцам приготовили новые выплаты.