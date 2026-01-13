Дефицит продуктов в Харьковской области становится заметным на рынке товаров ежедневного потребления, в частности, в сегменте подсолнечного масла, сообщает Politeka.net.
Покупатели все чаще фиксируют изменение цен в торговых сетях.
Специалисты объясняют ситуацию уменьшением объемов переработки семян, а также удорожанием логистики и энергоресурсов. Именно эти факторы напрямую влияют на формирование стоимости в розничной продаже.
Аналитики отмечают, что рост происходит постепенно и без резких скачков. Масло ориентировано на экспорт, поэтому внутренний рынок зависит от мировых котировок и общей финансовой динамики.
Дополнительное давление создают валютные колебания, расходы по перевозке и перебои с электроснабжением. Это увеличивает себестоимость производства и отражается на конечных ценниках.
По оценкам экспертов, при дальнейшем росте курса доллара литр продукции может стоить около 100 гривен. В то же время резкого скачка не прогнозируют, поскольку производители учитывают покупательские возможности населения.
Во Всеукраинском аграрном совете отмечают, что общенациональной нехватки не ожидается, ведь внутренние потребности покрываются сырьем. В то же время дефицит продуктов в Харьковской области может носить локальный характер из-за более низкого урожая подсолнечника и высоких производственных затрат.
Эксперты советуют потребителям внимательно следить за предложениями, сравнивать цены в разных магазинах и пользоваться акционными условиями, чтобы снизить нагрузку на бюджет.
Кроме того, в Харьковской области также есть возможность получить гуманитарную помощь.
