Графики отключения света в Сумах на 14 января могут корректироваться в зависимости от хода работ.

Графики отключения света в Сумах на 14 января обнародовали энергетики в преддверии плановых работ на городских электросетях, сообщает Politeka.

Согласно опубликованным данным Сумыоблэнерго , жителей предупреждают о временных неудобствах, которые могут занять несколько часов.

На Белопольском Пути свет не будут подавать с 08:00 до 16:00 по адресам 27Д, 27Е, 29, 29/3, 29/4, 29/5, 29/6, 29/7, 29/8, 29/9, 29/10, 29Б. Также отключение будет касаться садового общества "Дружба", дом 4.

В районе Плодовое электричество будет выключено с 08:30 до 14:30 на домах 1–36, включая 12/1, 34А, 31А.

Оболонская улица останется без света в тот же промежуток времени на номерах 2–45, в том числе 14/2, 14А, 31А, 33, 35, 37, 39, 41 и 43.

На улицах Высокая и Штеповская отключения электроснабжения запланированы с 08:30 до 14:30 на большинстве домов: Высокий 1–10, 15–35, Штеповская 9–30, включая номера 10/1, 16, 17, 18, 19/2, 2.

На улицах Александра Лазаревского и Гарбузовская свет выключат с 08:30 до 14:30 на домах 1-45 и 84-139, включая 15А, 32/1 и 121/1.

На Пантелеймоновском электроснабжение временно приостановлено на домах 43, 51, 53, 58 и 60.

Жителям советуют заранее подготовиться к временным неудобствам, а также с осторожностью пользоваться электроприборами, потребляющими много энергии. Энергетики напоминают, что график отключений может изменяться при аварийных ситуациях.

Рекомендуется предварительно зарядить телефоны и другие мобильные устройства, а также запастись фонариками или свечами во время отключения.

