Графіки відключення світла в Сумах на 14 січня можуть коригуватися залежно від перебігу робіт.

Графіки відключення світла в Сумах на 14 січня оприлюднили енергетики напередодні планових робіт на міських електромережах, повідомляє Politeka.

Згідно з опублікованими даними Сумиобленерго, мешканців попереджають про тимчасові незручності, які можуть тривати кілька годин.

На Білопільському Шляху світло не подаватимуть з 08:00 до 16:00 за адресами 27Д, 27Є, 29, 29/3, 29/4, 29/5, 29/6, 29/7, 29/8, 29/9, 29/10, 29Б, 29Г та 29Д. Також відключення стосуватиметься садового товариства “Дружба”, будинок 4.

У районі Плодова електрика буде вимкнена з 08:30 до 14:30 на будинках 1–36, включно з 12/1, 34А, 31А.

Оболонська вулиця залишиться без світла у той же проміжок часу на номерах 2–45, серед них 14/2, 14А, 31А, 33, 35, 37, 39, 41 та 43.

На вулицях Високий та Штепівська відключення електропостачання заплановані з 08:30 до 14:30 на більшості будинків: Високий 1–10, 15–35, Штепівська 9–30, включно з номерами 10/1, 16, 17, 18, 19/2, 22А, 23/1.

На вулицях Олександра Лазаревського та Гарбузівська світло вимкнуть з 08:30 до 14:30 на будинках 1–45 та 84–139, включно з 15А, 32/1 та 121/1.

На Пантелеймонівській електропостачання тимчасово припинене на будинках 43, 51, 53, 58 та 60.

Мешканцям радять завчасно підготуватися до тимчасових незручностей, а також з обережністю користуватися електроприладами, що споживають багато енергії. Енергетики нагадують, що графік відключень може змінюватися у разі аварійних ситуацій.

Рекомендується заздалегідь зарядити телефони та інші мобільні пристрої, а також запастися ліхтариками чи свічками на час відключення.

