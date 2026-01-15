Подорожание проезда в Одесской области коснулось популярного междугороднего направления и уже ударило по кошелькам местных жителей.

Подорожание проезда в Одесской области касается маршрута №560 "Белгород-Днестровский – Одесса", сообщает Politeka.

С 10 января билеты на этот рейс стоят 200 гривен вместо 160, то есть подорожание проезда в Одесской области составило 40 гривен.

Это популярный маршрут, которым ежедневно пользуются сотни людей, включая жителей Белгород-Днестровского и близлежащих населенных пунктов, которые едут в областной центр с разными целями: работа, учеба, медицинские учреждения или посещение административных учреждений.

Диспетчеры местных автостанций подтвердили, что повышение тарифа обусловлено повышением эксплуатационных расходов и необходимостью поддерживать транспорт в надлежащем техническом состоянии.

По словам перевозчиков, подорожание проезда в Одесской области частично отразит реальные расходы на топливо, обслуживание и безопасность пассажиров.

Напомним, что маршрут №560 начинается с Белгород-Днестровского и заканчивается на автостанции Старосенная в Одессе. Автобусы курсируют утром с интервалами в 20-40 минут.

Кроме изменения стоимости билетов, у перевозчика предоставили актуальное расписание: отправления из Белгород-Днестровского проходят в 05:20, 06:00, 06:40, 07:20, 08:00, 08:40, 09:20, 10:00, 11:20, 10:40 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:50 и 18:00.

Из Одессы (АС Старосенная) автобусы отправляются в 07:30, 08:30, 09:20, 09:50, 10:30, 11:10, 11:50, 12:30, 13:10, 13:50, 14:30, 15:00 18:00, 19:00 и 20:00.

Все изменения графика перевозчик советует уточнять непосредственно у диспетчеров, или следить за официальными каналами.

