Жителям советуют заранее ознакомиться с графиком отключений света на 17 марта в Ивано-Франковской области.

В Ивано-Франковской области на 17 марта запланированы временные отключения света в отдельных населённых пунктах региона, сообщает Politeka.net.

Информацию подтвердили несколько местных общин на своих официальных страницах в Facebook.

В течение этого периода специалисты будут проводить техническое обслуживание и модернизацию электросетей, чтобы повысить их надежность и снизить риск аварий в будущем. Поэтому в разных населенных пунктах области будут временно действовать графики отключения света.

В связи с плановыми работами будет отсутствовать электроснабжение 17.03.2026 с 09:00 по 18:00 в населенном пункте Рожнов на улицах Богдана Лепкого, Заболотивська, О.Мыхнюк, Петра Дорошенка.

17 марта 2026 с 09:00 до 18:00 электроэнергии не будет в селе Химчын. Отключение коснется домов, расположенных на улицах: Богдана Лепкого, Косивська, Незалежна, Незалежности, Петра

Сагайдачного.

Согласно графику, в поселке Богородчаны свет будет выключен с 09:00 до 17:00 на улицах Биля чеськои базы и Затышна.

Сообщается, что графики отключения света в Ивано-Франковской области на 17 марта также продлятся в снаселенном пункте Горохолын Лис. Отключения электроэнергии вводятся с 10:00 до 16:00 на улице Вячеслава Чорновола, а в населенном пункте Горохолына не будет электричества — на улицах Молодижна и Украинська.

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов во Львовской области: зимняя погода наделала беды, о чем предупреждают украинцев.

Также Politeka сообщала, Завершение отопительного сезона во Львове: стало известно, когда в 2026 году выключат тепло.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров во Львовской области: кто и куда может обратиться за поддержкой.