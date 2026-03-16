В Чорткове была введена новая система оплаты за проезд в Тернопольской области, что позволяет жителям быстро и прозрачно рассчитываться за поездки в городском транспорте, сообщает Politeka.

Инициатива реализована при поддержке киевского ООО «Easy Soft», установившего автоматизированную платформу для безналичных платежей и точного контроля пассажиропотока.

Оплатить поездку можно банковской картой с функцией бесконтактного расчета или льготной «Картой чортковянина». Достаточно приложить ее к валидатору на несколько секунд для успешного списания средств, после чего система сразу подтверждает оплату.

Во всех автобусах уже установлено новое оборудование. Некоторые единицы оснащены двумя валидаторами – у передней и задней двери салона, что позволяет уменьшить очереди и ускорить посадку пассажиров.

В скором времени планируется запуск электронного билета с возможностью пополнения через терминалы EasyPay. Старые «Карточки чортковянина» остаются действительными, а новые будут издавать при оформлении или в случае потери.

Постепенно система будет расширена на маршруты сел Чортковской общины. Там, где используется наличные деньги, после установки валидаторов будут принимать только карточки, что унифицирует финансовые операции по всем направлениям и обеспечит точный учет пассажиров.

Кондукторы будут проверять оплату во время движения, а диспетчеры будут отслеживать статистику поездок в режиме реального времени. Это позволит контролировать погрузку на маршруты и оперативно реагировать на возможные неполадки.

Местные власти призывают пользователей заранее ознакомиться с правилами работы валидаторов и электронных карт во избежание недоразумений. Для льготных категорий предусмотрено ограниченное количество бесплатных поездок, автоматически учитываемых системой.

Внедрение новой системы оплаты за проезд в Тернопольской области позволяет повысить прозрачность финансовых потоков, сократить время на посадку, уменьшить использование наличных денег и сделать передвижение по городу более комфортным и безопасным для всех пассажиров.

