Подорожчання проїзду в Одеській області торкнулося популярного міжміського напрямку і вже вдарило по гаманцях місцевих жителів.

Подорожчання проїзду в Одеській області стосується маршруту №560 "Білгород-Дністровський - Одеса", повідомляє Politeka.

Від 10 січня квитки на цей рейс коштують 200 гривень замість 160, тобто подорожчання проїзду в Одеській області склало 40 гривень.

Це популярний маршрут, яким щодня користуються сотні людей, включно з мешканцями Білгород-Дністровського та прилеглих населених пунктів, котрі їдуть до обласного центру з різними цілями: робота, навчання, медичні заклади або відвідування адміністративних установ.

Диспетчери місцевих автостанцій підтвердили, що підвищення тарифу зумовлене підвищенням експлуатаційних витрат та необхідністю підтримувати транспорт у належному технічному стані.

За словами перевізників, подорожчання проїзду в Одеській області має частково відобразити реальні витрати на паливо, обслуговування та безпеку пасажирів.

Нагадаємо, що маршрут №560 починається з Білгород-Дністровського та закінчується на автостанції Старосінна в Одесі. Автобуси курсують зранку з інтервалами у 20–40 хвилин.

Окрім зміни вартості квитків, у перевізника надали актуальний розклад: відправлення з Білгород-Дністровського відбуваються о 05:20, 06:00, 06:40, 07:20, 08:00, 08:40, 09:20, 10:00, 10:40, 11:20, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:50 і 18:00.

З Одеси (АС Старосінна) автобуси вирушають о 07:30, 08:30, 09:20, 09:50, 10:30, 11:10, 11:50, 12:30, 13:10, 13:50, 14:30, 15:10, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 та 20:00.

Усі зміни графіку перевізник радить уточнювати безпосередньо у диспетчерів, або ж слідкувати за офіційними каналами.

