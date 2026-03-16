В Волынской области 17 марта запланированы графики отключения света в некоторых районах региона из-за проведения профилактических работ, сообщает Politeka.net.
О будущих ограничениях предупредил Рожищенский городской совет, ссылаясь на данные «Волиньобленерго».
Для удобства жителей в режиме реального времени можно просмотреть актуальные графики отключений на сайте ЧАО «Волыньоблэнерго» в разделе «Перерывы в электроснабжении». Там указано точное время начала и завершения работ, перечень населенных пунктов, улиц и домов, а также тип отключения – плановое или аварийное. Информация обновляется каждые 30 минут.
Жителей общины просят с пониманием отнестись к графику отключения света в Волынской области на 17 марта, ведь работы проводятся для улучшения качества и надежности электроснабжения.
17 марта с 09:00 до 17:00 в городе Рожыще свет будет отсутствовать на улицах Волонтерська, Леся Курбаса, Богдана Хмельныцького, Павла Чайкы, Героив Небеснои Сотни, а также Степана Бандеры, Сичовых Стрильцив, Выговського, Шведа, Гранычна, Драгоманова, Тараса Чайкы и Трудова.
17 марта 2026 с 08:00 до 17:00 часа электричество будут выключать по следующим адресам:
- Богушивська Марянивка – ул. Прылисна.
- Бортяхивка – ул. Мыру, Селянська, Тыха, Шкильна.
- Забара – ул. Польова, Набережна.
- Козын – ул. Молоди, Жовтнева, Ковельська, Мыру.
- Лынивка – ул. Гранычна, Гайова.
- Малынивка – ул. Садова, Центральна.
- Мыльськ – ул. Шкильна, Весела, Кильцева, Мыру, Молодижна, Незалежности, Соборности.
- Мырославка – ул. Зелена.
- Переспа – ул. Зализнычна, Квитнева, Вышнева, Будивельна, Гайова, Спортывна, Затышна, Тыха, Набережна, Торгова, Ковельська, Молодижна, Учытельська, Конякивська, Механизаторив, Мыру, Перемогы.
- Пожаркы – ул. Громуш, Молодижна, Набережна, Садова, Зубривщына, Лисова, Тыха, Новоселив, Центральна, Середня.
- Рудка-Козынська – ул. Оновлена, Шкильна, Тыха, Молодижна, Центральна, Жовтнева.
- Тыхотын – ул. Лугова, Молодижна, Славы, Вышнева, Ярмолюка, Нова, Вербова, Тыха, Шкильна, Яблунева.
- Трылисци – ул. Промыслова, Славна, Степова, Молодижна, Котельныкова.
