Жителей общины просят с пониманием отнестись к графику отключения света в Волынской области на 17 марта.

О будущих ограничениях предупредил Рожищенский городской совет, ссылаясь на данные «Волиньобленерго».

Для удобства жителей в режиме реального времени можно просмотреть актуальные графики отключений на сайте ЧАО «Волыньоблэнерго» в разделе «Перерывы в электроснабжении». Там указано точное время начала и завершения работ, перечень населенных пунктов, улиц и домов, а также тип отключения – плановое или аварийное. Информация обновляется каждые 30 минут.

Жителей общины просят с пониманием отнестись к графику отключения света в Волынской области на 17 марта, ведь работы проводятся для улучшения качества и надежности электроснабжения.

17 марта с 09:00 до 17:00 в городе Рожыще свет будет отсутствовать на улицах Волонтерська, Леся Курбаса, Богдана Хмельныцького, Павла Чайкы, Героив Небеснои Сотни, а также Степана Бандеры, Сичовых Стрильцив, Выговського, Шведа, Гранычна, Драгоманова, Тараса Чайкы и Трудова.



17 марта 2026 с 08:00 до 17:00 часа электричество будут выключать по следующим адресам:

Богушивська Марянивка – ул. Прылисна.

Бортяхивка – ул. Мыру, Селянська, Тыха, Шкильна.

Забара – ул. Польова, Набережна.

Козын – ул. Молоди, Жовтнева, Ковельська, Мыру.

Лынивка – ул. Гранычна, Гайова.

Малынивка – ул. Садова, Центральна.

Мыльськ – ул. Шкильна, Весела, Кильцева, Мыру, Молодижна, Незалежности, Соборности.

Мырославка – ул. Зелена.

Переспа – ул. Зализнычна, Квитнева, Вышнева, Будивельна, Гайова, Спортывна, Затышна, Тыха, Набережна, Торгова, Ковельська, Молодижна, Учытельська, Конякивська, Механизаторив, Мыру, Перемогы.

Пожаркы – ул. Громуш, Молодижна, Набережна, Садова, Зубривщына, Лисова, Тыха, Новоселив, Центральна, Середня.

Рудка-Козынська – ул. Оновлена, Шкильна, Тыха, Молодижна, Центральна, Жовтнева.

Тыхотын – ул. Лугова, Молодижна, Славы, Вышнева, Ярмолюка, Нова, Вербова, Тыха, Шкильна, Яблунева.

Трылисци – ул. Промыслова, Славна, Степова, Молодижна, Котельныкова.

