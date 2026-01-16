Гуманитарную помощь могут получить жители, которые относятся к категориям уязвимости.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области стартовала в рамках нового социального проекта, сообщает Politeka.

Инициатива направлена ​​на поддержку жителей, чье жилье получило повреждения из-за войны, а также на улучшение условий жизни пожилых и уязвимых граждан.

Проект «Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине ІV» предусматривает малый и средний ремонт домов и квартир. Работы включают восстановление или замену конструкций – окон, дверей, кровли, стен и потолков – при условии, что жилье остается безопасным для проживания.

Помощь могут получить жители Харькова и Изюма, которые относятся к категориям уязвимости: лица с инвалидностью, тяжело больные, 60+, одинокие родители, многодетные семьи, беременные и матери с детьми до трех лет.

Заявители должны предоставить документы, подтверждающие личность, ИНН, право собственности на жилье и справки о доходах или потере заработка. Если отсутствует полный пакет, социальные работники оценивают ситуацию индивидуально и помогают оформить поддержку.

Важно: программа не покрывает серьезных конструктивных повреждений. Подробные условия можно узнать по горячей линии: 0-800-336-734.

Отдельно реализуется инициатива «Повышение качества жизни людей в Харькове путем предоставления услуг по уходу на дому». Она ориентирована на одиноких пожилых граждан, немощных, неизлечимо больных и переселенцев, нуждающихся в постоянной или временной поддержке.

Специалисты оказывают помощь в уходе за телом больных, ведении домашнего хозяйства, консультируют родственников и снабжают реабилитационным оборудованием. В услуги входит наблюдение за состоянием здоровья — измерение давления и уровня сахара, обработка ран, уход за глазами и пролежнями.

Социально незащищенные лица также получают медицинское оборудование: ходунки, роллеры, противопролежневые матрасы, костыли, туалетные стулья, ванночки для мытья головы, инвалидные коляски и детские ходунки.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области осуществляется при финансовой поддержке Анастасии Школьник и Джима Кингама (фонд КНЕБА), что позволяет охватить наиболее уязвимых граждан и обеспечить комплексную поддержку на всех этапах.

