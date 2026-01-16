Гуманітарнц допомога можуть отримати мешканці, які відносяться до категорій вразливості.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області стартувала в межах нового соціального проєкту, повідомляє Politeka.

Ініціатива спрямована на підтримку мешканців, чиє житло зазнало пошкоджень через війну, а також на покращення умов життя літніх та вразливих громадян.

Проєкт «Житло для вразливих домогосподарств в Україні ІV» передбачає малий і середній ремонт будинків та квартир. Роботи включають відновлення або заміну конструкцій — вікон, дверей, покрівлі, стін та стель — за умови, що житло залишається безпечним для проживання.

Допомогу можуть отримати мешканці Харкова та Ізюму, які відносяться до категорій вразливості: особи з інвалідністю, тяжко хворі, люди віком 60+, самотні батьки, багатодітні сім’ї, вагітні та матері з дітьми до трьох років.

Заявники мають надати документи, що підтверджують особу, ІПН, право власності на житло та довідки про доходи або втрату заробітку. Якщо повний пакет відсутній, соціальні працівники оцінюють ситуацію індивідуально і допомагають оформити підтримку.

Важливо: програма не покриває серйозні конструктивні пошкодження. Детальні умови можна дізнатися за гарячою лінією: 0-800-336-734.

Окремо реалізується ініціатива «Підвищення якості життя людей у Харкові шляхом надання послуг по догляду вдома». Вона орієнтована на самотніх літніх громадян, немічних, невиліковно хворих та переселенців, які потребують постійної або тимчасової підтримки.

Фахівці надають допомогу в догляді за тілом хворих, веденні домашнього господарства, консультують родичів і забезпечують реабілітаційним обладнанням. До послуг входить спостереження за станом здоров’я — вимірювання тиску та рівня цукру, обробка ран, догляд за очима та пролежнями.

Соціально незахищені особи також отримують медичне обладнання: ходунки, ролери, протипролежневі матраци, милиці, туалетні стільці, ванночки для миття голови, інвалідні візки та дитячі ходунки.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області здійснюється за фінансової підтримки Анастасії Шкільник та Джима Кінгама (фонд КНЕБА), що дозволяє охопити найбільш вразливих громадян і забезпечити комплексну підтримку на всіх етапах.

