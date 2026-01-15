Гуманитарная помощь для ВПЛ в Сумах гарантирует безопасность, социальную поддержку и уверенность в сложный период.

Гуманитарная помощь для ВПЛ в Сумах заработала в рамках местной программы поддержки внутренне перемещенных лиц, сообщает Politeka.

Инициатива рассчитана на людей, лишившихся жилья из-за боевых действий, а также на пожилых граждан и лиц с ограниченной подвижностью.

Программа обеспечивает базовые ресурсы, создает безопасные условия для проживания и поддерживает наиболее уязвимые категории населения. Предусмотрены компенсации за поврежденное жилье, финансовое пособие для аренды и обустройство временных жилищ.

Местные власти организуют модульные города со всеми необходимыми удобствами. Социальные работники сопровождают пожилых и лиц с инвалидностью при оформлении документов и объясняют порядок получения помощи.

Для участия достаточно предъявить паспорт, идентификационный код и справку ВПЛ. Заявки оформляют на всех членов домохозяйства по адресу ул. Харьковская, 35, рабочее место №15. Сотрудники департамента социальной защиты консультируют заявителей и помогают правильно заполнить документы.

Программа также включает в себя комплексные услуги для пострадавших семей, что позволяет быстро компенсировать затраты на аренду и подготовить жилье для комфортного проживания. Дополнительно оказывают поддержку ведению быта и обеспечению ресурсами для стабильности.

Гуманитарная помощь для ВПЛ в Сумах обеспечивает безопасность, социальную поддержку и уверенность в сложный период. Организаторы отмечают, что инициатива продлится весь зимний сезон и будет постепенно охватывать больше домохозяйств, нуждающихся в помощи.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Сумской области: какие две вещи делают ситуацию сложнее.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Сумской области: части украинцев будут предоставлять выплаты на жилье.