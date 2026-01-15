Гуманітарна допомога для ВПО у Сумах гарантує безпеку, соціальну підтримку та впевненість у складний період.

Гуманітарна допомога для ВПО у Сумах запрацювала в межах місцевої програми підтримки внутрішньо переміщених осіб, повідомляє Politeka.

Ініціатива розрахована на людей, які втратили житло через бойові дії, а також на літніх громадян і осіб з обмеженою рухливістю.

Програма забезпечує базові ресурси, створює безпечні умови для проживання та підтримує найбільш уразливі категорії населення. Передбачені компенсації за пошкоджене житло, фінансова допомога для оренди та облаштування тимчасових помешкань.

Місцева влада організовує модульні містечка з усіма необхідними зручностями. Соціальні працівники супроводжують літніх людей та осіб з інвалідністю під час оформлення документів і пояснюють порядок отримання допомоги.

Для участі достатньо пред’явити паспорт, ідентифікаційний код та довідку ВПО. Заявки оформлюють на всіх членів домогосподарства за адресою: вул. Харківська, 35, робоче місце №15. Працівники департаменту соціального захисту консультують заявників і допомагають правильно заповнити документи.

Програма також включає комплексні послуги для постраждалих сімей, що дозволяє швидко компенсувати витрати на оренду та підготувати житло для комфортного проживання. Додатково надають підтримку у веденні побуту та забезпеченні ресурсами для стабільності.

Гуманітарна допомога для ВПО у Сумах гарантує безпеку, соціальну підтримку та впевненість у складний період. Організатори зазначають, що ініціатива триватиме весь зимовий сезон і поступово охоплюватиме більше домогосподарств, які потребують допомоги.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Сумській області: які дві речі роблять ситуацію складнішою.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Сумській області: частині українців надаватимуть виплати на житло.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумах: куди подавати документи.