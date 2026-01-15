Работа для пенсионеров во Львове остается актуальной для тех, кто хочет оставаться активным и получать дополнительный доход.

Работа для пенсионеров во Львове предлагает несколько вариантов занятости с разными условиями и уровнем ответственности, сообщает Politeka.

Мы собрали наиболее интересные варианты работы для пенсионеров во Львовена платформе work.ua.

К примеру, оператор сервисного центра в Новом Львове может получать 20 000 грн. Его обязанности включают в себя прием звонков от клиентов моек самообслуживания и водоматов.

Компания учит всему с нуля, а данная занятость предполагает посменный график. Смены от 5 до 7,5 часов, три дня работаешь, а четвертый – выходной.

Еще одна работа для пенсионеров во Львове – должность дворника в Лицее №81, где заработная плата составляет 7 000 – 8 000 грн. Работники поддерживают чистоту территории и следят за порядком во дворе.

Среди интересных вариантов трудоустройства также позиция повара в ресторане «Панорама» на 7-м этаже гостиницы «Панорама». Зарплата здесь колеблется от 25 000 до 36 240 грн, в зависимости от погрузки и изменений.

Основные обязанности: приготовление блюд по утвержденным технологическим картам и рецептуре, соблюдение правил санитарии и гигиены, контроль хранения продуктов и готовых блюд.

График переменный, изменения с 10:00 до 22:00 плюс дополнительная оплата за выход на завтраки. Сотрудники получают бесплатное питание и возможность совершенствовать профессиональные навыки.

Каждая из этих вакансий для пожилых людей подразумевает официальное трудоустройство, стабильные выплаты и дружескую атмосферу. Многие компании обеспечивают обучение и поддержку коллегам. Так что выбирать есть из чего, главное - желание учиться и развиваться.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Новая система оплаты за проезд во Львовской области: расчет стал легче для пассажиров.

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров во Львовской области: где получить поддержку.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на воду во Львове: эксперт рассказал, сколько нужно платить для стабильной поставки.