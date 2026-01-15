Робота для пенсіонерів у Львові залишається актуальною для тих, хто хоче залишатися активним і отримувати додатковий дохід.

Робота для пенсіонерів у Львові пропонує кілька варіантів зайнятості з різними умовами та рівнем відповідальності, повідомляє Politeka.

Ми зібрали найбільш цікаві варіанти роботи для пенсіонерів у Львові на платформі work.ua.

До прикладу, оператор сервісного центру на Новому Львові може отримувати 20 000 грн. Його обов’язки включають прийом дзвінків від клієнтів мийок самообслуговування та водоматів.

Компанія навчає всьому з нуля, а дана зайнятість передбачає позмінний графік. Зміни від 5 до 7,5 годин, три дні працюєш, а четвертий - вихідний.

Ще одна робота для пенсіонерів у Львові - посада двірника у Ліцеї №81, де заробітна плата становить 7 000 – 8 000 грн. Працівники підтримують чистоту території та слідкують за порядком на подвір’ї.

Серед цікавих варіантів працевлаштування також є позиція кухаря у ресторані «Панорама», що на 7-му поверсі готелю «Панорама». Зарплата тут коливається від 25 000 до 36 240 грн, залежно від навантаження та змін.

Основні обов’язки: приготування страв за затвердженими технологічними картами та рецептурою, дотримання правил санітарії та гігієни, контроль зберігання продуктів і готових страв.

Графік позмінний, зміни з 10:00 до 22:00, плюс додаткова оплата за вихід на сніданки. Працівники отримують безкоштовне харчування та можливість вдосконалювати професійні навички.

Кожна з цих вакансій для старших людей передбачає офіційне працевлаштування, стабільні виплати та дружню атмосферу. Багато компаній забезпечують навчання та підтримку колег. Тож обирати є з чого, головне - бажання навчатися та розвиватися.

