Денежная помощь на проживание для ВПЛ в Одесской области на 2026 год остается доступной всем, кто отвечает установленным критериям.

Денежная помощь на проживание для ВПЛ в Одесской области на 2026 год продолжает предоставляться по новым правилам, сообщает Politeka.

Информацию об этом публикуют на сайте Пенсионного фонда .

С 1 января изменился предельный доход, позволяющий получать выплаты.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 332 от 20 марта 2022 года, пособие продолжается на следующие шесть месяцев, если среднемесячный доход одного члена семьи за последние три месяца не превышает четыре прожиточных минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

На 1 января 2026 прожиточный минимум для этой категории составляет 2 595 грн. Это означает, что максимальный доход для продления выплат не должен превышать 10380 грн на одного получателя.

Также следует отметить, что определенные категории получателей могут продолжать получать помощь без учета дохода. К ним относятся: пенсионеры с размером пенсии до 10 380 грн, лица с инвалидностью I и II группы, дети с инвалидностью до 18 лет, а также дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, до 23 лет. Кроме того, это касается родителей-воспитателей, приемных родителей и опекунов.

Таким образом, изменения 2026 позволяют более четко определять право на помощь и гарантируют поддержку уязвимым категориям внутренне перемещенных лиц в Одесской области.

Денежная помощь на проживание для ВПЛ в Одесской области на 2026 год остается доступной всем, кто отвечает установленным критериям дохода и социального статуса.

