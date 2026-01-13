Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области доступна в размере 6,5 тысячи гривен для детей, переселенцев и пожилых людей.

Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области предусматривает единовременные выплаты социально уязвимым категориям граждан, сообщает Politeka.

Программа охватывает детей под опекой или попечительством, детей с инвалидностью в детдомах семейного типа и приемных семьях, детей из малообеспеченных семей, внутренне перемещенных лиц с инвалидностью первой группы и одиноких пенсионеров.

Каждому насчитывают по 6,5 тысячи гривен, которые можно потратить только на лекарства и необходимые зимние вещи.

Подать заявку на получение денежной помощи для ВПЛ в Одесской области можно онлайн через приложение "Дія" или офлайн через Пенсионный фонд.

При личном обращении нужно посетить любое отделение ПФУ, предоставить заранее открытую "Дія.Карту" или другую карту со специальным счетом, после чего специалисты оформят заявку и передадут данные для начисления выплаты.

Если подавать заявку дистанционно, необходимо в приложении "Дія" зайти в раздел "Сервисы", выбрать программу "Зимняя поддержка", найти соответствующую услугу и подтвердить наличие "Дія.Карты".

Эта карта служит удобным цифровым банковским счетом, который можно открыть непосредственно в приложении для получения государственных выплат.

Для открытия "Дія.Карты" нужно зайти в раздел "Услуги", выбрать "Дія.Карту", найти банк, подтвердить данные через "Дія.Подпись" и получить реквизиты счета.

Правительство отмечает, что денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области позволяет пережить зимний период с минимальными затратами на лекарства и необходимые вещи.

Таким образом, программа поддержки обеспечивает социально уязвимых граждан необходимыми ресурсами для зимнего периода.

