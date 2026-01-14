Грошова допомога на проживання для ВПО в Одеській області на 2026 рік залишається доступною для всіх, хто відповідає встановленим критеріям.

Грошова допомога на проживання для ВПО в Одеській області на 2026 рік продовжує надаватися за новими правилами, повідомляє Politeka.

Інформацію про це публікують на сайті Пенсійного фонду України.

З 1 січня змінився граничний дохід, що дозволяє отримувати виплати.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 332 від 20 березня 2022 року, допомога продовжується на наступні шість місяців, якщо середньомісячний дохід одного члена сім’ї за останні три місяці не перевищує чотири прожиткові мінімуми для осіб, які втратили працездатність.

На 1 січня 2026 року прожитковий мінімум для цієї категорії становить 2 595 грн. Це означає, що максимальний дохід для продовження виплат не повинен перевищувати 10 380 грн на одного отримувача.

Також варто зауважити, що водночас певні категорії отримувачів можуть продовжувати отримувати допомогу без врахування доходу. До них належать такі особи: пенсіонери з розміром пенсії до 10 380 грн, особи з інвалідністю I та II групи, діти з інвалідністю до 18 років, а також діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, до 23 років. Крім того, це стосується батьків-вихователів, прийомних батьків та опікунів.

Таким чином, зміни 2026 року дозволяють більш чітко визначати право на допомогу та гарантують підтримку вразливим категоріям внутрішньо переміщених осіб в Одеській області.

Грошова допомога на проживання для ВПО в Одеській області на 2026 рік залишається доступною для всіх, хто відповідає встановленим критеріям доходу та соціального статусу.

