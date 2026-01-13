График отключения света в Житомирской области на 14 января позволяет спланировать день и избежать неудобств из-за отсутствия электричества.

График отключения света в Житомирской области на 14 января обнародован для жителей региона, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляют в Житомироблэнерго .

Плановые работы запланированы с 09.00 до 17.00 и касаются многих населенных пунктов и улиц.

В Новоселке без электроснабжения останутся ул. Вишневая (1, 2, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18), Садовая (1, 2, 3, 5, 9, 11, 12, 14, 18, 22, 23, 25, 27, 30, 33 КТП-028 и КТП-4-028.

В Грабах временно отключат свет на ул. Заричанская (1, 10, 11, 13–15, 18, 20–25, 27–31, 34), Космонавтов (4, 10, 12, 13, 15, 21, 23, 27, 29, 31), Лесная (1, 6, 1, 6 17, 19), Солнечная (2, 3, 4, 13–16, 18, 20, 21, 22, 26, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 48, 50) и Терехова (1, 3, 6, 7, 8 17, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43).

В Лугинах электроснабжение временно прекратят по ул. Зеленая (2–21, 23–29, 30–36, 38–44, 47–49, 50, 51, 52, 53, 56, 58, 60, 62а, 64, 66), Трипольская (1, 2, 3, 5, 7) Зеленый I-й (5), II-й (6) и пр. Зеленый 2 (2/2, 3а/1, 10/2, 12, 14, 4, 8/2, 16).

В Заречке работы охватят ул. Буда (01-06, 09, 10а, 37-41, 43, 45, 47, 48), а в Андрушевке планируют расчистку трассы на ул. Петра Сагайдачного (1–66, в том числе 0, 2, 4, 5, 10, 11, 12, 14–16, 18, 19–20, 21–28, 29, 30, 31–37, 38, 38а, 39–42, 45 59, 60-64, 66-67, 68, 72, 78, 80, 84, 86), Героев Чернобыля (18-28, 38, 38а) и ул. Богдана Хмельницкого 0, Петра Сагайдачного, 52, 64.

Жителям рекомендуется предварительно подготовить освещение и зарядное устройство. Плановые отключения производятся для обслуживания подстанций и линий электропередач, что гарантирует безопасную и стабильную работу сети.

