Графік відключення світла в Житомирській області на 14 січня дозволяє спланувати день та уникнути незручностей через відсутність електрики.

Графік відключення світла в Житомирській області на 14 січня оприлюднено для мешканців регіону, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надають в Житомиробленерго.

Планові роботи заплановані з 09:00 до 17:00 та стосуються багатьох населених пунктів і вулиць.

У Новосілці без електропостачання залишаться вул. Вишнева (1, 2, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18), Садова (1, 2, 3, 5, 9, 11, 12, 14, 18, 22, 23, 25, 27, 30, 33/а, 37, 41) та невизначені адреси КТП-028 і КТП-4-028.

У Грабах тимчасово відключать світло на вул. Зарічанська (1, 10, 11, 13–15, 18, 20–25, 27–31, 34), Космонавтів (4, 10, 12, 13, 15, 21, 23, 27, 29, 31), Лісова (1, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 19), Сонячна (2, 3, 4, 13–16, 18, 20, 21, 22, 26, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 48, 50) та Терехова (1, 3, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43).

У Лугинах електропостачання тимчасово припинять на вул. Зелена (2–21, 23–29, 30–36, 38–44, 47–49, 50, 51, 52, 53, 56, 58, 60, 62а, 64, 66), Трипільська (1, 2, 3, 5, 7), пров. Зелений І-й (5), II-й (6) та пр. Зелений 2 (2/2, 3а/1, 10/2, 12, 14, 4, 8/2, 16).

У Зарічці роботи охоплять вул. Буда (01–06, 09, 10а, 37–41, 43, 45, 47, 48), а в Андрушівці планують розчистку траси на вул. Петра Сагайдачного (1–66, зокрема 0, 2, 4, 5, 10, 11, 12, 14–16, 18, 19–20, 21–28, 29, 30, 31–37, 38, 38а, 39–42, 42а, 43–47, 48–55, 58, 59, 60–64, 66–67, 68, 72, 78, 80, 84, 86), Героїв Чорнобиля (18–28, 38, 38а) та вул. Богдана Хмельницького 0, Петра Сагайдачного 52, 64.

Мешканцям рекомендується заздалегідь підготувати освітлення та зарядні пристрої. Планові відключення проводяться для обслуговування підстанцій і ліній електропередач, що гарантує безпечну та стабільну роботу мережі.

Графік відключення світла в Житомирській області на 14 січня дозволяє спланувати день та уникнути незручностей через відсутність електрики.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду в Житомирській області: як зростуть ціни.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання вартості проїзду в Житомирській області: коли нові ціни вдарять по гаманцям українців.

Як повідомляла Politeka, Уроки війни для світу: Житомир став центром обговорення нових викликів у сфері прав людини.