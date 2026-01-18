Пассажирам следует учитывать новый график движения поездов в Житомирской области из-за временных изменений на железнодорожных участках.

Новый график движения поездов в Житомирской области вступил в силу после возобновления курсирования через станцию ​​Звягель-1, сообщает Politeka.

По официальной информации Звягельского городского совета, с 9 января некоторые пассажирские составы временно курсируют по измененному расписанию из-за повреждения станции Фастов-1 в результате вражеских действий.

Изменения введены в целях обеспечения безопасности и стабильной перевозки пассажиров и грузов по региональным и межрегиональным маршрутам. Пассажирам советуют внимательно следить за новым графиком движения поездов в Житомирской области.

Это важно, ведь 21 января 2026 все составы, которые отправляются с начальных станций, будут курсировать только к пунктам назначения региональных филиалов АО "Укрзализныця" и соседних государств в соответствии с уточненным маршрутом.

В то же время, 22 января курсирование пассажирских, пригородных и грузовых составов будет проходить по новому графику движения поездов в Житомирской области. В случае задержек 22 января организация курсирования будет осуществляться по диспетчерскому расписанию.

Продажа билетов также ограничена. При объявлении пассажирских составов не открывается продажа проездных документов на рейсы, указанные в предварительных уведомлениях о ремонтных работах.

Это означает, что пассажирам необходимо заранее проверять актуальное расписание и планировать поездки во избежание неприятных сюрпризов на станции.

Кроме того, Звягельский городской совет призвал граждан особо внимательно отслеживать обновления, ведь возможны новые корректировки в течение января.

Это связано с техническими работами на пути и потребностью оперативного реагирования на состояние железнодорожной инфраструктуры.

