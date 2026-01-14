Энергетики планируют применять в Одесской области в четверг, 15 января 2026 года, дополнительные графики отключения света.

АО "ДТЭК Одесские электросети" предупреждает жителей области о дополнительных графиках отключения света на четверг, 15 января 2026 года, сообщает Politeka.

Речь идет о локальных обесточениях, связанных с проведением плановых профилактических работ в электрических сетях, которые должны повысить надежность электроснабжения в регионе и помочь предотвратить возможные аварийные ситуации.

В частности, по данным ДТЭК, 15 января 2026 года дополнительные графики отключения света в Одесской области коснутся Болградского городского территориального общества, пишет Politeka. Ориентировочно с 8:00 до 17:00 без электроэнергии временно останутся жители села Железнодорожное, проживающие на ул. Бессарабская, Защитников Украины, Макляка, Покровская, Школьная, Константина Карагеза, пер. Мокляка.

Также в четверг, 15 января, в Одесской области будут применять локальные графики отключения света в пределах Черноморского городского территориального общества.

Плановые обесточения состоятся с 8 до 17 часов в городе Черноморск по ул. Данченко, 1/52/н, а также в селе Малодолинское для части домов по улицам Космонавтов, Мира, Паромная, Эдуарда Савинова, а также переулках Сергея Битнера, Весенний.

О других ограничениях электроснабжения в регионе ДТЭК может объявить позже, следите за актуальной информацией на страницах компании.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о дефиците продуктов в Украине: наблюдается нехватка базового товара.

Также Politeka сообщала о повышении тарифов на воду: какие цены будут актуальны.

Кроме того, Politeka рассказывала о новом подорожании проезда: сколько придется платить.