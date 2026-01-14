АТ "ДТЕК Одеські електромережі" попереджає мешканців області про додаткові графіки відключення світла на четвер, 15 січня 2026 року, повідомляє Politeka.
Мова йде про локальні знеструмлення, повʼязані з проведенням планових профілактичних робіт в електричних мережах, які мають підвищити надійність електропостачання в регіоні та допомогти запобігти можливим аварійним ситуаціям.
Зокрема, за даними ДТЕК, 15 січня 2026 року додаткові графіки відключення світла в Одеській області торкнуться Болградської міської територіальної громади, пише Politeka. Орієнтовно з 8:00 до 17:00 без електроенергії тимчасово залишаться мешканці села Залізничне, які проживають по вул. Бессарабська, Захисників України, Макляка, Покровська, Шкільна, Костянтина Карагеза, пров. Мокляка.
Також у четвер, 15 січня, в Одеській області будуть застосовувати локальні графіки відключення світла в межах Чорноморської міської територіальної громади.
Планові знеструмлення відбудуться з 8 до 17 години в місті Чорноморськ по вул. Данченка, 1/52/н, а також у селі Малодолинське для частини будинків по вулицях Космонавтів, Миру, Паромна, Едуарда Савінова, а також провулках Сергія Бітнера, Весняний.
Про інші обмеження електропостачання в регіоні ДТЕК може оголосити пізніше, стежте за актуальною інформацією на сторінках компанії.
