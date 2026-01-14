Енергетики планують застосовувати в Одеській області у четвер, 15 січня 2026 року, додаткові графіки відключення світла.

АТ "ДТЕК Одеські електромережі" попереджає мешканців області про додаткові графіки відключення світла на четвер, 15 січня 2026 року, повідомляє Politeka.

Мова йде про локальні знеструмлення, повʼязані з проведенням планових профілактичних робіт в електричних мережах, які мають підвищити надійність електропостачання в регіоні та допомогти запобігти можливим аварійним ситуаціям.

Зокрема, за даними ДТЕК, 15 січня 2026 року додаткові графіки відключення світла в Одеській області торкнуться Болградської міської територіальної громади, пише Politeka. Орієнтовно з 8:00 до 17:00 без електроенергії тимчасово залишаться мешканці села Залізничне, які проживають по вул. Бессарабська, Захисників України, Макляка, Покровська, Шкільна, Костянтина Карагеза, пров. Мокляка.

Також у четвер, 15 січня, в Одеській області будуть застосовувати локальні графіки відключення світла в межах Чорноморської міської територіальної громади.

Планові знеструмлення відбудуться з 8 до 17 години в місті Чорноморськ по вул. Данченка, 1/52/н, а також у селі Малодолинське для частини будинків по вулицях Космонавтів, Миру, Паромна, Едуарда Савінова, а також провулках Сергія Бітнера, Весняний.

Про інші обмеження електропостачання в регіоні ДТЕК може оголосити пізніше, стежте за актуальною інформацією на сторінках компанії.

