Графики отключения света в Киевской области составлены на 16 января, ведь будут проводить профилактические работы в пределах региона.

«Киевские региональные электросети» запланировали дополнительные графики отключения света в Киевской области на 16 января, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили несколько общин региона со ссылкой на «Київські регіональні електромережі».

С целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях «Київські регіональні електромережі» будут проводить профилактические работы в пределах Переяславской территориальной громады. Поэтому с 08:30 до 14:30 будут введены ограничения в городе Переяслав по адресам:

Лытовська - № 28, 32;

Монастырська - № 2-в, 3, 24, 64;

Ювилейна - № 1а, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 33А, 34 41, 42, 44, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 59А, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 88 89, 90, 92, 97.

Профилактические работы также будут продолжаться на территории Ставыщенского общества. В связи с этим свет будут выключать с 09:00 до 15:00 в селе Гостра Могыла на улицах:

Борща Руслана;

Калынова;

Пивденна;

Садова;

Центральна - №4.

В пределах Калиновской поселковой территориальной общины будут продолжаться работы энергетиков. В связи с выполнением этих работ будет отключение электроэнергии с 9:30 до 15:30 в селе Даниливка на улицах:

Центральна, Шляхова, пер. Вышневый.

Актуальную информацию об отключении электроэнергии, публикуемых ДТЭК «Киевоблэнерго», можно найти на официальном сайте компании в разделе «Отключение». Здесь постоянно обновляются данные как о плановых, так и об аварийных обесточениях, что позволяет потребителям заблаговременно получать информацию и подготовиться к возможным временным перебоям с электроснабжением.

