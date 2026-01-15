«Київські регіональні електромережі» запланували додаткові графіки відключення світла в Київській області на 16 січня, повідомляє Politeka.net.
Про це повідомило кілька громад регіону з посиланням на «Київські регіональні електромережі».
З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, Київські регіональні електромережі буде проводити профілактичні роботи в межах Переяславська територіальна громада. Через це з 08:30 до 14:30 будуть введені обмеження в місті Переяслав за адресами:
- Литовська — № 28, 32;
- Монастирська — № 2-в, 3, 24, 64;
- Ювілейна — № 1а, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 33А, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 59А, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 89, 90, 92, 97.
Профілактичні роботи також триватимуть на території Ставищенської громади. У зв'язку з цим світло вимикатимуть з 09:00 до 15:00 у селі Гостра Могила на вулицях:
- Борща Руслана;
- Калинова;
- Південна;
- Садова;
- Центральна — № 4.
В межах Кaлинівської селищної територіальної громади також триватимуть роботи енергетиків. У зв’язку з виконанням цих робіт буде відключення електроенергії з 9:30 години до 15:30 години в селі Данилівка на вулицях:
- Центральна, Шляхова, пров. Вишневий.
Актуальну інформацію про відключення електроенергії, які публікує ДТЕК «Київобленерго», можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі «Відключення». Тут постійно оновлюються дані як про планові, так і про аварійні знеструмлення, що дає змогу споживачам завчасно отримувати інформацію та підготуватися до можливих тимчасових перебоїв з електропостачанням.
