Графіки відключення світла в Київській області складено на 16 січня, адже проводитимуть профілактичні роботи в межах регіону.

«Київські регіональні електромережі» запланували додаткові графіки відключення світла в Київській області на 16 січня, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомило кілька громад регіону з посиланням на «Київські регіональні електромережі».

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, Київські регіональні електромережі буде проводити профілактичні роботи в межах Переяславська територіальна громада. Через це з 08:30 до 14:30 будуть введені обмеження в місті Переяслав за адресами:

Литовська — № 28, 32;

Монастирська — № 2-в, 3, 24, 64;

Ювілейна — № 1а, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 33А, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 59А, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 89, 90, 92, 97.

Профілактичні роботи також триватимуть на території Ставищенської громади. У зв'язку з цим світло вимикатимуть з 09:00 до 15:00 у селі Гостра Могила на вулицях:

Борща Руслана;

Калинова;

Південна;

Садова;

Центральна — № 4.

В межах Кaлинівської селищної територіальної громади також триватимуть роботи енергетиків. У зв’язку з виконанням цих робіт буде відключення електроенергії з 9:30 години до 15:30 години в селі Данилівка на вулицях:

Центральна, Шляхова, пров. Вишневий.

Актуальну інформацію про відключення електроенергії, які публікує ДТЕК «Київобленерго», можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі «Відключення». Тут постійно оновлюються дані як про планові, так і про аварійні знеструмлення, що дає змогу споживачам завчасно отримувати інформацію та підготуватися до можливих тимчасових перебоїв з електропостачанням.

