Жителей просят отнестись к графикам отключения света в Житомирской области на 16 января с пониманием, ведь работы направлены на повышение надежности энергосистемы.

Появилось предупреждение о введении дополнительных графиков отключения света в Житомирской области на 16 января, они вводятся из-за плановых работ, пишет Politeka.net.

Об этом говорится на сайте "Житопроизводэнерго".

В Житомирской области на 16 января вводятся графики временных отключений электроэнергии. Ограничения, связанные с проведением плановых технических и ремонтных работ на электросетях. Жителей просят отнестись к этим мерам с пониманием, ведь работы направлены на повышение надежности энергосистемы.

Из-за расчистки трасс будет произведено дополнительное выключение электроснабжения с 9 до 17 часов в населенном пункте Андрушивка. Обесточение касаются домов, находящихся по следующим адресам:

Берегова - № 1, 3-4, 6, 8, 10, 12, 14-18, 20-22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 55, 4 66, 68, 70

Соборности - № 2, 5, 7-13, 15-19, 22-23, 25-26, 28-32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 15а, 29, 31, 46а, 505, 5 62, 64, 68, 70в, 74, 76, 80, 82, 84, 88, 90

Соснова - № 10, 12, 14, 16, 18-21, 29, 31, 31/2, 33, 37, 41, 43, 45

В Коростенском районе также будут действовать обесточивание с 9 до 17 часов. Они касаются таких населенных пунктов:

село Новосилка улицы:

Вишнева - № 1, 2, 6, 8-10, 12, 16-18

Садова - № 1-5, 9, 11-12, 14, 18, 22-23, 25, 27, 30, 33а, 37, 41

пгт Лугыны улицы:

Зелена — № 2–3, 5–21А, 23–31б, 32–35а, 36–44, 47–49б, 50–53, 56, 58, 60, 62а, 64, 66

Трыпильська — № 1–3, 5, 7

1-й пер. Зеленый — № 4а, 5

2-й пер. Зеленый — № 4, 6

пр. Зелений 2 — № 2/2, 3а/1, 4, 8/2, 10/2, 12, 14, 16

Колгоспна — № 16

Церковна — (без №)

с. Грабы улицы:

Заричанська — № 17

Космонавтив — № 4, 10, 12, 12А, 13, 15, 21, 23, 25, 27, 29, 31

Лисова — № 1, 9, 11

Сонячна — № 2–4, 9, 13–14, 16, 18, 20–22, 26, 44, 46

Терехова — № 1, 3, 6–8, 13–17, 21, 23, 25, 29, 33

с. Грозыне улица:

Володымыра Шленчека - № 26

Графики отключений "Житомироблэнерго" можно найти на официальном сайте компании в разделе "Отключения", а также в чат-ботах Viber и Telegram.

