Мешканців просять поставитися до графікыв відключення світла в Житомирській області на 16 січня із розумінням, адже роботи спрямовані на підвищення надійності енергосистеми.

З'явилося попередження про введення додаткових графіків відключення світла в Житомирській області на 16 січня, вони вводяться через планові роботи, пише Politeka.net.

Про це йдеться на сайті "Житомиробленерго".

У Житомирській області на 16 січня запроваджуються графіки тимчасових відключень електроенергії. Обмеження пов’язані з проведенням планових технічних та ремонтних робіт на електромережах. Мешканців просять поставитися до цих заходів із розумінням, адже роботи спрямовані на підвищення надійності енергосистеми.

Через розчистку трас буде здійснене додаткове вимкнення електропостачання з 9 до 17 години у населеному пункті Андрушівка. Знеструмлення стосуються будинків, що знаходяться за такими адресами:

Берегова — № 1, 3–4, 6, 8, 10, 12, 14–18, 20–22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 64, 66, 68, 70

Соборності — № 2, 5, 7–13, 15–19, 22–23, 25–26, 28–32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 15а, 29, 31, 46а, 50а, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 70в, 74, 76, 80, 82, 84, 88, 90

Соснова — № 10, 12, 14, 16, 18–21, 29, 31, 31/2, 33, 37, 41, 43, 45

В Коростенському районі також діятимуть знеструмлення з 9 до 17 години. Вони стосуються таких населених пунктів:

село Новосілка вулиці:

Вишнева — № 1, 2, 6, 8–10, 12, 16–18

Садова — № 1–5, 9, 11–12, 14, 18, 22–23, 25, 27, 30, 33а, 37, 41

смт Лугини вулиці:

Зелена — № 2–3, 5–21А, 23–31б, 32–35а, 36–44, 47–49б, 50–53, 56, 58, 60, 62а, 64, 66

Трипільська — № 1–3, 5, 7

1-й пров. Зелений — № 4а, 5

2-й пров. Зелений — № 4, 6

пр. Зелений 2 — № 2/2, 3а/1, 4, 8/2, 10/2, 12, 14, 16

Колгоспна — № 16

Церковна — (без №)

с. Граби вулиці:

Зарічанська — № 17

Космонавтів — № 4, 10, 12, 12А, 13, 15, 21, 23, 25, 27, 29, 31

Лісова — № 1, 9, 11

Сонячна — № 2–4, 9, 13–14, 16, 18, 20–22, 26, 44, 46

Терехова — № 1, 3, 6–8, 13–17, 21, 23, 25, 29, 33

с. Грозине вулиця:

Володимира Шленчака — № 26

Графіки відключень "Житомиробленерго" можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі "Відключення", а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

