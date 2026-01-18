Дефицит продуктов в Одессе сохраняется в начале 2026 года, особенно на популярные овощи, традиционно входящие в ежедневный рацион, сообщает Politeka.net.

Аналитики обращают внимание на сокращение предложения тепличных томатов. Это связано с завершением сезона их сбора и уменьшением снабжения украинских хозяйств. В результате на рынок выходит преимущественно импортная продукция, объем которой пока не компенсирует внутреннюю нехватку.

Это привело к повышению цен. Специалисты объясняют, что спрос на помидоры остается стабильно высоким, а сокращение локальных поставок поддерживает удорожание. Дополнительно на формирование стоимости влияет изменение географии импорта: польские томаты занимают 11,7% рынка, нидерландские — 11,1%, и их цена всегда выше дорогостоящего производства и логистики.

Не меньше выросли расценки на тепличные огурцы. Дефицит продуктов ощутим в Одессе и некоторых регионах Украины. Ограниченное предложение вместе с стабильным спросом в розничных сетях создает условия для дальнейшего повышения стоимости этого сегмента.

Что касается картофеля, эксперты прогнозируют относительную стабильность цен в течение зимнего периода. Ситуация на внутреннем рынке будет в значительной степени зависеть от европейских поставок. В странах ЕС сейчас избыток урожая, что повлекло за собой рекордно низкие цены и может стимулировать импорт доступной продукции в Украину. Это, вероятно, удержит повышение стоимости или даже снизит цены для потребителей.

Специалисты советуют харьковчанам и жителям Одессы следить за обновлениями на рынке и планировать покупки во избежание неожиданных расходов и обеспечить стабильность семейного бюджета в условиях дефицита.

Источник: EastFruit.

