В пригородных маршрутках вблизи одного из городов произошло подорожание проезда в Полтавской области, поэтому рассказываем об этом больше.

Подорожание проезда в Полтавской области задело пассажиров пригородных маршруток, курсирующих между селами и Кременчугом, сообщает Politeka.

Местные жители сообщили о росте стоимости билета, в частности из Каменных Поток в Кременчуг.

Если раньше билет стоил 15 грн, то теперь после подорожания проезда в Полтавской области пассажирам приходится платить уже 20 грн.

Жители говорят, что для тех, кто ежедневно ездит на работу или обучение, разница ощутима. Один из жителей Каменных Поток рассказал, что раньше тратил по 15 грн. в одну сторону, а теперь вынужден платить 20 грн.

Если же ехать не в Раковку, а в центр города маршруткой из села, то поездка обходится в 40 грн. При этом тариф вырос не во всех пригородных направлениях, что вызывает еще больше вопросов у людей.

Другая пассажирка обратила внимание на состояние дороги из Каменных Поток в Кременчуг. По ее словам, качество покрытия остается неудовлетворительным, а комфорт в транспорте не улучшается, несмотря на рост стоимости билетов.

В Кременчугском РВА пояснили, что перевозчики в соответствии с действующим законодательством больше не согласовывают с повышением тарифов, а лишь информируют об этом ПОВА.

Среди причин подорожания проезда в Полтавской области, которые называют сами перевозчики, рост стоимости топлива, запчастей и других расходов, связанных с обслуживанием транспорта.

В феврале этого года повышение цен коснулось и других населенных пунктов. До 20 грн выросла стоимость поездки из села Кривуши и обратно.

Раньше пассажиры платили на 3–4 грн меньше, в зависимости от рейса. Так, маршрутка во Власовку стоила 16 грн, а в Светловодск 17 грн.

