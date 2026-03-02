Координаторы отмечают, что гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе включает в себя не только питание.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе возобновилась в начале января 2026 после непродолжительной паузы, сообщает Politeka.

Инициативу реализует волонтерское пространство «Гостиная хата» в рамках сезона «Пища Жизни», оказывая поддержку людям преклонных лет и внутренне перемещенным гражданам в сложных обстоятельствах.

Ежедневно команда готовит горячие обеды и напитки, выдача которых стартует в 12:30 по адресу Водопроводная, 13. Организаторы призывают сообщать о нуждающихся, что позволяет оперативно реагировать на обращение и направлять ресурсы адресно.

Координаторы отмечают, что гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе включает в себя не только питание. В пространстве проводятся консультации по социальным вопросам, разъясняют доступные сервисы и создают возможности для общения, что положительно влияет на самочувствие посетителей.

Дополнительно предусмотрена адресная поддержка для лиц с серьезными финансовыми трудностями. Волонтеры доставляют готовые блюда на дом и обеспечивают базовое сопровождение.

С начала возобновления работы осуществлено 483 выезда с горячей едой. Ежедневно помощь получают более семидесяти человек, среди которых одинокие жители и семьи с детьми, что позволяет уменьшить нагрузку на пункт выдачи.

В центре советуют заранее уточнять график и следить за официальными сообщениями, чтобы планировать объем приготовления и обеспечивать стабильную раздачу блюд.

Организаторы отмечают, что проект будет продолжаться при условии стабильной поддержки партнеров и наличия ресурсов. Дополнительно советуют обращаться к волонтерам за консультациями по другим доступным услугам для пожилых жителей.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Одесской области: магазины резко изменили расценки.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе: какие документы нужно предоставить.