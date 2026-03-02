После повышенного спроса ко Дню влюбленных цены несколько стабилизировались, но до 8 марта произойдет подорожание цветов в Харькове.

До 8 марта цены традиционно растут, по прогнозам экспертов рынка в 2026 году, подорожание цветов в Харькове может быть ощутимее, чем обычно, пишет Politeka.net.

Рассказываем, что будет с ценниками.

После повышенного спроса ко Дню влюбленных цены несколько стабилизировались. К концу февраля средняя стоимость одной розы в крупных цветочных сетях составляет 100–120 грн за штуку. Кенийские сорта предлагают от 85, а высокие розы высотой 80-90 см стоят в пределах 105-130-ти.

Импортные эквадорские розы перед миром продают в среднем от 99 до 135 грн. В службах доставки поштучные цветы стартуют от 99 грн., а красные и премиальные сорта оцениваются в 139–149 гривен за штуку. На рынках цены колеблются от 70 до 110 грн., в крупных городах – 90–120 гривен.

Готовые букеты традиционно стоят подороже. К примеру, композиция из семи роз с доставкой обойдется примерно в 1100–1200 грн. Большие букеты из 101 розы в сетевых магазинах стартуют от 9-10 тысяч.

В праздничные дни и в канун 8 марта цены поднимаются примерно в полтора раза. Таким образом, если сегодня она стоит 100 грн, 8 марта ее стоимость может достигнуть 140–160, а самые популярные сорта могут быть еще дороже.

Тюльпаны остаются одним из самых популярных символов 8 Марта. Сейчас их цена относительно стабильная – поштучно продают по 44–55 гривен, однако перед праздником они традиционно дорожают до 70–85 гривен за цветок.

В этом году, учитывая повышенные расходы на хранение цветов в холодильных камерах из-за перебоев с электроэнергией, подорожание цветов в Харькове может быть еще более заметным, чем в предыдущие годы - ценники выше на 50%.

