В целях повышения надежности электроснабжения вводятся графики отключения света в Киевской области на 3 марта.

В Киевской области на 3 марта вводятся плановые отключения света в отдельных населённых пунктах региона, сообщает Politeka.net.

О возможных временных ограничениях проинформировали несколько территориальных общин области, ссылаясь на данные «Київських регіональних електромереж».

Как отмечается, энергетики будут проводить профилактические и технические работы, направленные на повышение надежности электроснабжения и предотвращение аварийных ситуаций в сетях. В этой связи на 3 марта в области будут действовать утвержденные графики отключений света.

С 08:00 до 18:00 не будет электричества в селе Кременыще по адресу ул. Якунина - 80, 92.

03.03.2026 с 08:00 до 18:00 часа электричество также будут выключать через плановые работы в сетях. Они касаются села Иванковычи на улицах:

1 Травня — 2, 3, 5

Академична — 25, 34/1, 77

Архитектурна — 1, 1-А, 1-Б, 3, 9

Березова — 0051, 1/1, 2, 3, 4-А, 4-Б, 6, 6-А, 6-Б, 7, 9, 10-А, 12-Д, 17-Б, 18, 33, Б/Н

Бузкова — 0601

Валова — 6А, 8-А, 16

Вербыцького — 2Б, 2В, 9, 15–28

Вышнева — 3, 5-А, 5Б, 6, 7, 10, 10-А, 18, 23, 27, 55, :0433, :1507

Гоголя — 4, 6, 8, 13, 14/1–14/4, 16, 19, 26-А, 27, 27А, 29, 29-А

Грушевського — 2, 4, 8

Дачна — 9, 9А, 10, 16, 19, 19А, 19Б

Заповидна — 1, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 20, 23–25, 27, 28, 31, 44–47, 52, 53, 67

Захысныкив Витчызны — 1, 8, 16-А, 20, 59-А, 59-Б, 76, 76-А, 110, 160В

Зодчых — 2А, 3, 5, :1670

Зоряна — 30–41, 43, 45-А, 47-Б, 50

Кыивська — 1, 1-А, 1-Б, 1-В, 1-Д, 3, 3-А, 3-Б, 3-В, 4, 4-А, 4-Б, 4-В, 5, 5-А, 5-Б, 6, 7-А, 9-А, 11, 13-А, 15, 15-А, 17-А, 23, 31, 31А, 31Б, 31Г, 31Д, 31Е, 31Ж, 33, 33-А, 33-Б, 33-В, 33-Г, 33-Д, 33-Е, 33-Ж

Круглыцька — 1/1–1/4, 3/1–3/8, 5, 7, 9, 16

Леси Украинкы — 1, 5, 6-А, 7, 10, 12, 17, 20, 20\Б, 20А, 25-А, 29, 31, 33, 41, 43

Мальовныча — 1–12, 12-А, 14–61, 7–9

Мисячна — 1, 3, 6, 9-А

Озирна — 11

Пивнична — 3, 7, 9, 13, 15, 15-А

Пидгайна — 1, 6, 8, 16

Степова — 4А, 16, 19-А, 21, 23, 27, 82, 84, 86, 88, 88-Б, 92, 96

Яблунева — 7

Ягидна — 1, 1-Б, 2В, 3-Д, 4, 5, 7, 9

пров. Ягидный — 1-Б, 7, 11

