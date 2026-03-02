Подорожание проезда в Ивано-Франковской области официально было введено с февраля 2026 года на нескольких популярных пригородных направлениях, передает Politeka.

Об изменениях сообщили местные власти.

В частности, стоимость билета на маршруте Голынь – Калуш выросла с 37 до 41 гривны. Предварительная корректировка тарифов состоялась менее полугода назад, поэтому новое решение стало ощутимым для тех, кто регулярно пользуется этим сообщением.

Специалисты объясняют пересмотр расценок увеличением расходов на горючее, техническое обслуживание транспорта и необходимостью поддержания надлежащего уровня безопасности перевозок. Также влияют инфляционные процессы и рост эксплуатационных расходов.

Таким образом, подорожание проезда в Ивано-Франковской области сказывается на ежедневных расходах жителей, особенно постоянно пользующихся пригородными автобусами. Для многих это означает дополнительную нагрузку на бюджет.

Местная администрация рекомендует пассажирам заранее учитывать новые тарифы при планировании поездок и предусматривать дополнительные средства для регулярных маршрутов.

В Ивано-Франковске также объявили об изменениях в железнодорожном движении, которые будут действовать на период проведения ремонтных работ на путях. Новый график предусматривает отправку в 03:30 и прибытие на конечную станцию ​​в 06:25. Ранее поезд отправлялся в 03:45 и прибывал в 07:15.

Состав курсирует через Болехов, Долину и Калуш, что обеспечивает сохранение сопряжения с основными промежуточными остановками. В "Укрзализныце" отмечают, что обновленное расписание не повлияет на безопасность перевозок, а другие рейсы в регионе выполняются в обычном режиме.

Пассажирам рекомендуют проверять актуальные данные на официальном сайте перевозчика или уточнять информацию в кассах перед поездкой.

Источник

Последние новости Украины:

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов во Львове: что происходит с популярными товарами.

Как сообщала Politeka, Новый график движения поездов в Ивано-Франковской области: часть экспрессов не будет курсировать, "Укрзализныця" выдала детали.