Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области доступно для уязвимых категорий населения.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области предлагают через платформу «Помогай», которая помогает переселенцам найти убежище в безопасных населенных пунктах региона, передает Politeka.

Инициатива объединяет небезразличных жителей, готовых предоставить крышу над головой людям, потерявшим дома из-за войны.

На платформе доступны разные варианты размещения – от отдельных комнат до квартир с проживанием вместе с владельцами. В Одессе обнародовано несколько актуальных объявлений.

В частности, на улице Жуковского предлагают комнату в двухкомнатном доме для женщины. В квартире проживает хозяйка 68 лет. Она отмечает, что в постороннем уходе не нуждается, ищет собеседницу для совместного быта и вечернего общения. Условия обсуждают по телефону, плата не предусмотрена.

Еще одно предложение находится на проспекте Князя Владимира Великого. Семья готова принять одинокую пенсионерку в трехкомнатную квартиру на первом этаже. Комната изолирована, есть все необходимые удобства. Владельцы уточняют, что хотели помочь человеку без поддержки родных.

Также бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области доступно на улице Бригадной в областном центре. Речь идет об отдельном помещении в частном секторе с базовыми условиями проживания. Хозяева рассматривают кандидатуру чистоплотной женщины до 55 лет без вредных привычек и просят минимальную помощь в домашних делах.

Организаторы отмечают, что такой формат сожительства позволяет поддержать переселенцев и наладить комфортный быт с учетом потребностей обеих сторон.

