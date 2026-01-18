Дефіцит продуктів у Одесі зберігається на початку 2026 року, особливо на популярні овочі, що традиційно входять до щоденного раціону, повідомляє Politeka.net.

Аналітики звертають увагу на скорочення пропозиції тепличних томатів. Це пов’язано з завершенням сезону їхнього збору та зменшенням постачання з українських господарств. У результаті на ринок виходить переважно імпортна продукція, обсяг якої поки що не компенсує внутрішню нестачу.

Це призвело до підвищення розцінок. Фахівці пояснюють, що попит на помідори залишається стабільно високим, а скорочення локальних поставок підтримує подорожчання. Додатково на формування вартості впливає зміна географії імпорту: польські томати займають 11,7 % ринку, нідерландські — 11,1 %, і їхня ціна завжди вища через дорожче виробництво та логістику.

Не менше зросли розцінки на тепличні огірки. Дефіцит продуктів відчутний у Одесі та деяких регіонах України. Обмежена пропозиція разом із стабільним попитом у роздрібних мережах створює умови для подальшого підвищення вартості цього сегмента.

Що стосується картоплі, експерти прогнозують відносну стабільність цін протягом зимового періоду. Ситуація на внутрішньому ринку значною мірою залежатиме від європейських постачань. В країнах ЄС наразі надлишок врожаю, що спричинив рекордно низькі ціни та може стимулювати імпорт доступної продукції до України. Це, ймовірно, стримає підвищення вартості або навіть знизить ціни для споживачів.

Фахівці радять харків’янам та жителям Одеси стежити за оновленнями на ринку та планувати покупки, аби уникнути несподіваних витрат і забезпечити стабільність сімейного бюджету в умовах дефіциту.

Джерело: EastFruit.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Одеській області: магазини різко змінили розцінки.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів в Одесі: де платять понад 25 000 гривень щомісяця.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Одесі: які документи потрібно надати.