Энергетики обнародовали список населенных пунктов в Ровенской области, где 3 марта состоятся плановые отключения электроэнергии.

В части населенных пунктов в Ровенской области графики отключения света будут продолжаться 3 марта, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Рівнеобленерго».

Энергетики обнародовали список населенных пунктов в Ровенской области, где 3 марта состоятся плановые отключения электроэнергии. Временные ограничения связаны с проведением технического обслуживания сетей, обновлением оборудования и выполнением других профилактических работ, направленных на повышение стабильности электроснабжения в регионе.

В частности, в селе Ильпинь с 9 до 17 часов электроснабжение будет временно отсутствовать на ряде улиц согласно обнародованному графику:

Берегова — №1, 2, 3, 3А, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 24, 28А, 34А, 34Б, 45, 47, 51, 53

Береговый — №4, 6, 15

Зализнычна — №1, 1А, 2, 2А, 3, 3А, 5, 6, 10, 12, 16, 18

Квасыливська — №8, 9, 11, 13, 15, 16, 19, 25, 27

Комунарив — №1Б, 26, 36

Соловина — №1А, 1В, 5А, 44, 44А, 46А

Здолбунив

Олены Пчилкы — №43

Шевченка — №2А

Также с 9:00 до 17:00 обесточивание коснется отдельных домовладений в населенном пункте Квасылив — отключения будут проводиться по указанным адресам:

Индустриальна — №4А

Вышнева — №26А, 35А

Волынськых чехив — №2А, 9, 13–28, 30–36, 38, 40, 40А, 42, 44, 46, 48, 50, 33-Б

Зализнычна — №1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33

Зелена — №1

Молодижна — №32, 50, 62

Набережна — №1, 1А, 2–21, 11А, 16-А, 17А

Нова — №2–26, 28, 30, 32, 34, 34А, 36

Перспектывна — №23, 23/109, 25

Ривненська — №88, 90

Соборна — №53А

Сичовых Стрильцив — №2, 3

В селе Корнын с 9 до 17 часов будут продолжаться плановые работы на электросетях, из-за чего свет будут временно выключаться на отдельных улицах:

1 Травня — №13

Б. Хмельныцького — №5, 7–9, 36, 38, 40, 54

Будивельныкив — №4, 11

Весняна — №1, 3–9, 12, 31, 33

Вышнева — №1–8, 10, 11, 16, 21, 25

Гарна — №1, 1А, 1Б, 1В, 3, 3А, 3Б

Гранычна — №15

Затышна — №1–33, 24А, 2А

Зелена — №2, 27

Квитнева — №1, 2, 6, 11, 17, 17А, 18–21, 24, 28, 28А, 30, 33–35, 37, 40, 42, 44–46, 49, 51, 55, 57, 59, 63, 65, 69, 71, 75

Квитневый пров. — №1–3, 5, 7, 13, 15, 25, 26, 39, 43

Кн. Ольгы — №2, 4, 8, 15, 16, 18, 26А

Княжа — №2

Кузнецова — №1, 2А, 3, 5–15А, 20, 22, 24, 26, 28, 30

Леси Украинкы — №1–8

Набережна — №2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14А, 16, 18, 20–28, 28А, 30, 32, 34, 36, 38, 40А, 42, 44, 46, 48

Незалежности — №38, 59, 79

О. Ольжыча — №4, 8

Обиздна — №4

Пересопныцька — №3, 5

Сагайдачного — №3

Садова — №1, 2А, 2Б, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 21, 23

Словянська — №4

Тракторна — №1–5, 8А, 9А, 2У, 10

Франка Ивана — №5

Центральна — №1, 1А, 1Б, 1В, 1Д, 1Є, 1К, 1-М, 2, 4, 6, 6А, 8, 10, 12, 14, 14А, 16, 18, 20–32, 36, 38, 40–56, 56А, 60, 62, 64, 66, 68, 76, 88

Кроме того, в населенном пункте Сморжив электроснабжение ограничат с 9:00 до 17:00 на определенных улицах в соответствии с графиком:

Головна 10, 13, 16, 19, 2, 3, 31, 32, 34, 36, 39, 4, 43, 45, 50, 51, 56, 67, 7, 74, 75, 81, 83, 89, 90, 93

Лугова, 1, 11, 11A, 12, 13, 14, 17, 18, 18-А, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 3, 4, 5, 7

Робитныцького, 1, 11А, 13, 17, 1А, 20, 21, 22, 28, 29, 2А, 3, 3/4, 30, 32, 33, 33а, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 3a, 4, 40, 43, 4А, 5 а, 6, 7, 8, 9

Робитныцького В. 18, 19, 24, 25, 26

Садова 1, 12, 2, 3, 4, 5, 8

Шевченка 3, 5, 6, 8

