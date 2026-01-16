Работа для пенсионеров в Виннице доступна в разных сферах.

Работа для пенсионеров в Виннице становится доступнее благодаря открытым вакансиям в нескольких областях с официальными условиями, сообщает Politeka.

На платформе work.ua появились предложения для людей постарше с разным профессиональным опытом и уровнем физической активности. Работодатели делают ставку на стабильность, четко определенные задачи и социальные гарантии.

В частности, предприятие "Рошен-Подолье" приглашает комплектующих склада. Заработная плата составляет 25 тысяч гривен. Предусмотрено официальное оформление, полный социальный пакет и выплаты дважды в месяц. Рабочий график – с понедельника по пятницу.

В обязанности входит формирование заказов по накладным, упаковка продукции и упорядочение запасов. От кандидатов ожидают внимательность, аккуратность и готовность овладевать новыми процессами.

Также работа для пенсионеров в Виннице доступна в сети автозаправочных станций OKKO. Компания набирает заправщиков и младших операторов АЗС. Базовая ставка составляет 12 тысяч гривен, дополнительный доход возможен благодаря чаевым.

Работникам гарантируют официальное трудоустройство, медицинское страхование, оплачиваемый отпуск и больничные. Основные задачи – обслуживание клиентов, заправка автомобилей и поддержание порядка на территории станции.

Для желающих работать в офисном формате открыта вакансия менеджера. Оплата колеблется от 19 до 21 тысяч гривен с перспективой премий. Требуются базовые навыки работы с компьютером, знание государственного языка и внимательность.

Функционал включает прием звонков, оформление заявок, координацию сотрудников и подготовку отчетов. Таким образом жители города пенсионного возраста могут подобрать удобный формат занятости и оставаться активными на рынке труда.

