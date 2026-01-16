Робота для пенсіонерів у Вінниці доступна в різних сферах.

Робота для пенсіонерів у Вінниці стає доступнішою завдяки відкритим вакансіям у кількох сферах із офіційними умовами, повідомляє Politeka.

На платформі work.ua з’явилися пропозиції для людей старшого віку з різним професійним досвідом і рівнем фізичної активності. Роботодавці роблять ставку на стабільність, чітко визначені завдання та соціальні гарантії.

Зокрема, підприємство «Рошен-Поділля» запрошує комплектувальників складу. Заробітна плата становить 25 тисяч гривень. Передбачене офіційне оформлення, повний соціальний пакет і виплати двічі на місяць. Робочий графік — з понеділка по п’ятницю.

До обов’язків входить формування замовлень за накладними, пакування продукції та впорядкування запасів. Від кандидатів очікують уважність, охайність і готовність опановувати нові процеси.

Також робота для пенсіонерів у Вінниці доступна у мережі автозаправних станцій OKKO. Компанія набирає заправників і молодших операторів АЗС. Базова ставка складає 12 тисяч гривень, додатковий дохід можливий завдяки чайовим.

Працівникам гарантують офіційне працевлаштування, медичне страхування, оплачувану відпустку та лікарняні. Основні завдання — обслуговування клієнтів, заправлення автомобілів і підтримання порядку на території станції.

Для охочих працювати в офісному форматі відкрита вакансія менеджера. Оплата коливається від 19 до 21 тисячі гривень із перспективою премій. Потрібні базові навички роботи з комп’ютером, знання державної мови та уважність.

Функціонал включає приймання дзвінків, оформлення заявок, координацію співробітників і підготовку звітів. Таким чином, жителі міста пенсійного віку можуть підібрати зручний формат зайнятості та залишатися активними на ринку праці.

